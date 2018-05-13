سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس يوم الثلاثاء القادم ورشة عمل (التطلعات المستقبلية) المنامة في 13 مايو / بنا / يترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ورشة عمل (التطلعات المستقبلية) يوم الثلاثاء القادم (15 مايو 2018)، وهي الورشة الختامية في سلسلة ورش العمل الحكومية التي تشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي.



وسيتم خلال الورشة اعتماد السياسات والمبادرات التي خرجت بها ورش العمل الثلاث التي تم عقدها برئاسة اصحاب السمو والمعالي نواب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر خلال الفترة الماضية لمحاور تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم (2019-2022)، وهي المحور البيئي والخدمات، والمحور التشريعي والأداء الحكومي، والمحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية.

م ح





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/13 - 11 : 10 PM