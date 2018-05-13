رئيس مجلس الاوقاف السنية يفتتح مسجد أحمد عبدالرحمن بوعلي بمدينة الحد المنامة في 13 مايو/ بنا / في اطار الدور الدعوي الذي تنهض به ادارة الاوقاف السنية واستمراراً لنهجها الاصيل في بناء وتعمير بيوت الله وتمكينها من اداء دورها والقيام برسالتها في المجتمع وتلبية احتياجات المواطنين افتتح سعادة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري مسجد أحمد عبدالرحمن بوعلي بمدينة الحد.



وبدأ الحفل بتلاوة آية من الذكر الحكيم ثم ألقى راعي الحفل سعادة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية كلمة ثمن فيها الدعم الذي تجده إدارة الاوقاف السنية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله و رعاه، وما يوليه من حرص بالغ في اعمار بيوت الله مما يعزز دورها الفاعل في نهضة المجتمع واستقراره بإشاعة قيم التعاون والتكاتف والوحدة والتكافل والبناء ، مشيرًا إلى أنَّ أغلب المساجد في مملكة البحرين قد وقف أراضيها صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله .



وعبر عن أهمية المساجد فهي بيوت الله التي بنيت للعبادة والتقرب من الله عز وجل، وإنّ أول ما فعله الرسول حينما وصل إلى المدينة المنورة هو بناء مسجد، وذلك لأهمية المسجد وقدرته على بناء مجتمع سليم ومتكامل.



وأكد أهمية تكاتف جهود المجتمع في بناء دور العبادة بما يجسد الشراكة المجتمعية في أعمال الخير والبر والإحسان والتي امتازت بها مملكة البحرين منذ القدم، مشيداً بالتبرع السخي للوجيه أحمد بن عبدالرحمن بوعلي في بناء هذا المسجد سائلاً المولى ان يجعل هذه الاعمال في ميزان حسناته يوم القيامة .



والقى السيد د. عبدالرحمن بوعلي بالنيابة عن الوجيه أحمد بن عبدالرحمن بوعلي كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي توليها ادارة الاوقاف السنية في عمارة المساجد والقيام عليها ونشر رسالة المسجد في المجتمع.



ونيابة عن اهالي المنطقة القى الشيخ ابراهيم عبدالله البراهيم رئيس جمعية الحد الخيرية كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لادارة الاوقاف لما يولونه من جهود مبذولة و دور بارز بدور العبادة والقيام عليها يمثل تكريس للمبادئ الإسلامية ومن ثم تحدث المتبرع الوجيه أحمد بن عبدالرحمن بوعلي في كلمته عن شكره وامتنانه لرئيس مجلس الأوقاف السنية ولجميع من ساهم ودعم مشروع بناء المسجد .



ويتكون هذ المشروع الذي أشرف عليه طاقم من المهندسين البحرينيين في قسم الخدمات الهندسية والصيانة لدى إدارة الاوقاف السنية حيث يتكون المسجد من دورين .. ارضي مكون من قاعة مناسبات ومصلى للرجال يتسع 300 مصل ومصلى للنساء يتسع 60 مصلية وفي الدور الأول شقة سكنية للإمام بمساحة 120 مترا مربعا بالإضافة إلى مبنى وقفي يتكون من

الدور الارضي دكانين مساحة كل دكان ٢٤ مترا مربعا والدور الأول شقة وقفية والدور الثاني شقة المؤذن بمساحة ٣٣ مترا مربعا والمساحة الاجمالي للمسجد 984 مترا .



وفي ختام الحفل قدم الوجيه احمد بن عبدالرحمن هدية تذكارية لسعادة رئيس مجلس الاوقاف السنية تقديراً لما يقدمه من ادوار جلية في اعمار بيوت الله لتحقيق رسالتها السامية .



وحضر الافتتاح سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب وسعادة النائب عبدالرحمن بوعلي عضو مجلس النواب وعدد من اعضاء مجلس الاوقاف السنية وافراد من عائلة بوعلي وجمع من اهالي المنطقة.





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/13 - 05 : 10 PM