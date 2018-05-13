تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ...(الدفاع المدني) ينفذ تمرينا مشتركا للتعامل مع المواد الخطرة المنامة في 13 مايو/ بنا / تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ، نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني ، تمرينا مشتركا مع إحدى الشركات المختصة بالتنقيب عن النفط ، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتأكد من الجاهزية اللازمة للتعامل مع حالات المواد الخطرة.



وتضمن التمرين الذي جاء بإشراف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، وشارك فيه فرع التطهير والتعامل مع المواد الخطرة بالإدارة العامة للدفاع المدني ، فرضية تسرب مادة كميائية غير معروفة من براميل لنقل المواد الخطرة ، حيث قام فريق التطهير بالتعامل مع الموقف وفقا لمعطيات الحادث ، وقد تم خلال التمرين تجربة أجهزة كواشف كيميائية جديدة وملابس خاصة بالحماية من المواد الكيميائية وذلك لتجربة أدائها ، وقد تكلل التمرين بالنجاح وأبدى الجميع احترافية ودقة خلال التمرين.​



عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/13 - 43 : 09 PM