وكيل وزارة شؤون الإعلام يقوم بجولة تفقدية للاستوديوهات الرمضانية

المنامة في 13 مايو / بنا / أشاد سعادة السيد عبدالرحمن محمد بحر وكيل وزارة شؤون الإعلام بالجهود المميزة لتدشين الدورة البرامجية الرمضانية التي ستعرض على تلفزيون البحرين من خلال قنواته الرئيسية والتي تعكس مدى ما وصلت إليه الطاقات الشبابية التي تفخر بها وزارة شؤون الإعلام للمضي قدما لتعزيز مسيرة الإعلام البحريني.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سعادة وكيل وزارة شؤون الإعلام إلى الاستوديوهات الرمضانية لمتابعة الاستعدادات الجارية على قدم وساق للشهر الفضيل، اطلع خلالها على آليات العمل في مجالات الإعداد والتصوير والإخراج والمونتاج للأعمال الفنية، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما شاهده خلال الجولة من طاقات إبداعية وخطط وبرامج وجاهزية متقدمة تؤكد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الكفاءات الشبابية البحرينية واعتزازه بالمستوى المتطور الذي وصل إليه الانتاج الإعلامي والفني في مملكة البحرين عبر كافة وسائله الإعلامية وقنواته التلفزيونية والتي بدورها أتاحت الفرصة أمام العديد من الكوادر والطاقات البشرية للإبداع والاحتراف في هذا المجال.



وفي ختام الجولة التفقدية أثنى سعادة وكيل وزارة شؤون الإعلام على الجهود المخلصة للمسئولين وللطواقم الفنية وسعيها لتقديم أعمال فنية ذات جودة عالية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

م ح

عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/13 - 24 : 08 PM