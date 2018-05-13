لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ107 غدا بالكويت

الرياض في 13 مايو/ بنا / تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع بعد المئة يوم غد الاثنين بدولة الكويت.



ويستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية التي من شأنها زيادة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك من خلال التنسيق المستمر في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون، مما سيعزز من مسيرتها وجهودها لتنويع القاعدة الانتاجية، ويزيد مكاسب السوق الخليجية المشتركة، وتعظم استفادة مواطني دول المجلس من المنجزات التي تم تحقيقها الجوانب الاقتصادية.



كما سيتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، وستستعرض نتائج بعض الدراسات حول تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/13 - 59 : 07 PM