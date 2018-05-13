وزارة خارجية مملكة البحرين تدين حادث الطعن الإرهابي الذي وقع في مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية

المنامة في 13 مايو/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين حادث الطعن الإرهابي الذي وقع في مدينة باريس بالجمهورية الفرنسية وأسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهل وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الآمنين.





وإذ تؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية، وتأييدها للتدابير والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين فيها، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الراسخ والرافض لأعمال العنف التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى تكاتف جميع الجهود الدولية الموجهة للقضاء على آفة الإرهاب بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/13 - 54 : 07 PM