في تصريح لـ"بنا".. القائد: أمن المعلومات وحماية منظوماته أصبح أمرا أساسيا المنامة في 13 مايو/ بنا / اكد سعادة السيد محمد علي القائد رئيس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية أن أمن المعلومات وحماية منظوماته اصبح امرا أساسيا، وذلك بسبب ما حصل من هجمات اختراق سابقة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا الى أن الحماية تشمل جميع المؤسسات والبنوك وجميع القطاعات الرئيسية المرتبطة بالإنترنت في المملكة .

وقال القائد في تصريح لوكالة انباء البحرين " بنا " على هامش انطلاق الملتقى الأول لأمن المعلومات (ثقة) 2018 ، إن حماية الانظمة حظي باهتمام كبير خصوصا ان اهداف المخترقين اصبحت تعود لهم بفوائد اكبر بسبب ارتباط الحياة اليومية والعلمية عبر الانترنت ، مما تسبب بزيادة الهجمات الامنية على الانظمة على مستوى دول العالم في الآونة الاخيرة .







واضاف ان مبادرة "ثقة" مر عليها عامان وخرجت اليوم بـ 22 جهة قامت بتفعيل برنامج التوعية الامنية ، وان 19 جهة منها قامت بتطوير وتطبيق سياسات امن المعلومات ، وتم تدريب 2192 شخصا من موظفي الحكومة وتفعيل 2517 نظام جدار ناري والتأكد من تحديث انظمة التشغيل في الجهات الحكومية ، بالإضافة الى تشغيل 6952 نظام منع اختراق في الاجهزة الحكومية.







واوضح ان في وقتنا الحالي اصبح أي شخص يمتلك الانترنت وبعض المعرفة والادوات البسيطة بإمكانه ان يخترق انظمة ربما تم استثمارها بمئات الملايين او مليارات، مبينا ان الاختراق يهدف الى السرقة او الحاق ضرر مادي او التسبب بشلل أنظمة رئيسية وحيوية مثل قطع الكهرباء او اي نظام رئيسي يعتمد عليه البلد، مشيرا الى ان ملتقى " ثقة " يهدف الى وضع معايير دولية في 20 معيارا تلتزم بها جميع المؤسسات والبنوك والافراد وتنتقل تدريجيا من مستوى الى اخر، موضحا انه تم وضع 3 مستويات حتى الان وهي مستوى المبادر، مستوى المتقدم و مستوى المتميز.







وبين ان هناك عددا من الوزارات وصلت الى المستوى المتميز فهي تمتلك حماية كبيرة ومتطورة في انظمتها مما يجعلها مطمئنة على انظمتها، وعلى هذا قام الملتقى بتبادل والاستفادة ومن تجارب وخبرات المؤسسات الفائزة.







وهنأ القائم بأعمال مدير التقنيات والبث بوزارة شؤون الاعلام جاسم خالد الجميري الهاجري سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام باعتبار الوزارة من أكبر الجهات الحكومية التي اجتازت مرحلة متقدمة حتى الان في هذا المجال وذلك منذ إطلاق المبادرة حيث اجتازت 14 جهة حكومية البرنامج بين مستوى "المبادر" و "المتقدم".







وقال في تصريح لوكالة انباء البحرين (بنا) : "خلال مراحل التنفيذ تم العمل على المتطلبات الأمنية واللازمة لاجتياز مراحل البرنامج، وقد تم انهاء مرحلة "المبادر" و "المتقدم" في البرنامج، وتنفيذ جميع السياسيات واخذ الإجراءات اللازمة لذلك، موضحا ان هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية اطلقت برنامج "ثقة" لأمن المعلومات منذ عامين والذي يهدف لتعزيز أمن المعلومات في الجهات الحكومية ، حيث بادرت وزارة شؤون الاعلام بالالتحاق في البرنامج والسعي لتنفيذ متطلباته بهدف الارتقاء بأمن المعلومات في الوزارة نظراً لحساسية طبيعة العمل وحجم المعلومات المتداولة.







واضاف ان وزارة شؤون الاعلام وجهت بسرعة تنفيذ متطلبات برنامج "ثقة" ادراكاً منها لأهمية تعزيز امن المعلومات وخصوصا ان الوزارة تعتبر واجهة مملكة البحرين أمام العالم ، مؤكدا ان الوزارة تسعى لتحقيق انجاز كافة مراحل المبادرة خلال العام الجاري.







في السياق نفسه قالت رئيس قسم المعلومات في وزارة شؤون الاعلام هدى احمد محسن في تصريح لوكالة انباء البحرين "بنا" انه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم تحويل جذري بالاعتماد على سياسات امن المعلومات ، مشيرة الى ان قسم المعلومات بالوزارة قام بتغيير البنية التحتية بشكل جذري بجميع اقسام الوزارة مما اهلها بأن تحظى بأعلى مستوى في أمن معلومات وانظمة الوزارة من بين وزارات المملكة وذلك باجتيازها مرحلة "متقدم" منذ إطلاق المبادرة، موضحة انه تم تغيير جميع السياسات المتبعة في انشاء الحسابات وتوفير الموارد التقنية للموظفين وغيرها مما اضاف مستوى معلوماتي عالي في هذا المجال.







واضافت ان وزارة شؤون الاعلام شكلت فريقا متكاملا في امن المعلومات وحاليا تمتلك نظاما رقابيا عاليا حيث يمكنها رصد اي حالات اختراق ومحاولة معالجتها بأسرع وقت ، بالاضافة الى ان الوزارة تعتبر من الوزارات النادرة لاحتوائها على قسم متكامل مختص بأمن المعلومات وهذا يضيف مستوى عال وامان للوزارة.







واشارت الى ان تجربة وزارة شؤون الاعلام بصدد الاعداد لنقلها لوزارات اخرى للاستفادة منها بحيث يكون هناك تعاون مشترك بينها وبين وزارات اخرى بالمملكة، وبينت ان الوزارة تطمح الى انهاء جميع مراحل برنامج "ثقة" للحصول على الاعتراف الرسمي من منظمة "الايزو" لأمن المعلومات.







وقالت المدير التنفيذي لبدالة انترنت البحرين شيماء عبدالرحمن حامد في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين "بنا" ان مشاركة بدالة انترنت البحرين جاءت من خلال برنامج "ثقة" انطلاقا من ايمانها بأهمية أمن المعلومات في تطوير جميع المؤسسات وتكاملها مع جميع المؤسسات الحكومية ولحمايتها من الاختراق بالإضافة الى تكوين منظومة متكاملة لحماية النظم والمعلومات، مشيرة الى أن البدالة وصلت الى المرحلة الثانية من مستوى المتميزين ومقبلين للوصول الى المراحل التالية.







واكدت شيماء ان حصولهم على جائزة المستوى المتقدم من برنامج "ثقة" جاء بعد نشر وعي امن المعلومات لدى موظفي المؤسسة وتوفير جميع الاحتياجات التنقية المطلوبة لحماية المعلومات، بالإضافة الى تركيب الانظمة المتطورة على اجهزة المؤسسة.







الجدير بالذكر ان الملتقى يهدف إلى تعزيز معرفة الحضور في مجال الضوابط الفنية المطلوبة ضمن برنامج "ثقة" لأمن المعلومات ودورها في حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات في الجهات الحكومية، ويتضمن عددا من المحاضرات التي تتناول قصص النجاح والتجارب التي مرت بها الجهات الحكومية بما يسهم في تعزيز الوعي ونشر الفائدة من خلال طرح التحديات وآليات التغلب عليها لتحقيق الأهداف المتماشية مع الخطة المتكاملة لبرنامج "ثقة" .







من: نورة البنخليل

عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/13 - 57 : 07 PM