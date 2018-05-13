وزير المواصلات والاتصالات يتفقد مجمع المرافق المركزية الجديد بعد بدء تشغيله بنجاح في مطار البحرين الدولي

المنامة في 13مايو / بنا / بمناسبة الانتهاء من تثبيت مفاتيح الكهرباء الرئيسية وتوصيل الكهرباء الى مجمع المرافق المركزية، أحد المنشآت الأساسية في مشروع تحديث مطار البحرين الدولي، حسب الخطة الزمنية الموضوعة للمشروع، تفضل سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، بزيارة تفقدية اليوم الاحد الى مجمع المرافق المركزية الواقع شرق مطار البحرين الدولي، رافقه خلالها الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح وعدد من المسئولين التنفيذيين في الشركة وممثلين عن الشركة الاستشارية adpi، وشركة Hill International مدير المشروع، وشركة أرابتك تاف (Arabtec-Tav) المقاول الرئيسي للمشروع.





وخلال الزيارة اطلع سعادة وزير المواصلات والاتصالات على مجمع المرافق المركزية، الذي شرعت وزارة المواصلات والاتصالات بإنشائه بإشراف شركة مطار البحرين بالتعاون مع المقاول الرئيسي، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المراحل الأساسية للمشروع التي امتدت على مدار عامين ابتداءً من ابريل من عام 2016 وحتى 2018، حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية للمجمع والتعاقدات التجارية مع الشركات الموردة للمعدات الرئيسية كمولدات الكهرباء، ومبردات الهواء والمياه، ومضخات المياه، ومحطة تحلية المياه، ومضخات الحريق الرئيسية ، في حين اشتملت المرحلة الثانية على توريد الأجهزة وبناء خزانات المياه وتركيب المولدات الكهربائية وتوصيلها بمحطة الكهرباء الرئيسية الواقعة داخل منشآت مطار البحرين الدولي، وذلك إيذانًا بتوصيل الكهرباء وإمدادات المياه المحلاة ومياه إطفاء الحرائق والمياه الباردة في مبنى المسافرين الجديد.



وبهذه المناسبة أشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوتيرة العمل المتسارعة في تنفيذ برنامج تحديث مطار البحرين الدولي والجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن خطوة توصيل الكهرباء من محطة كهرباء مطار البحرين الدولي إلى مفاتيح الكهرباء الرئيسية في مجمع المرافق المركزية تأتي ضمن الخطوات الرئيسية التي من شأنها أن تساعد على تنفيذ مرحلة التجهيز الداخلي في الربع الرابع من 2018 والتي تستلزم توفير الكهرباء والماء والمياه الباردة لمبنى المسافرين الجديد ومواقف السيارات ومواقف الطائرات.



واضاف أن هذه المنشأة بما تحتويه من وحدات لتبريد المياه ومولدات للطاقة الاحتياطية، ستُمكّن إدارة المطار من تلبية احتياجات المبنى البالغة مساحته الاجمالية 210 ألف متر مربع بالإضافة إلى ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة والمعدات المكونة لمجمع المرافق المركزية قد خضعت للاختبارات القبلية في بلد المنشأ لضمان تكامل المعدات بمتطلبات العقود.



وفي هذا الصدد أشاد سعادته بالدور الذي قام به الشباب البحريني الذين شاركوا بكل كفاءة واقتدار في كافة الاختبارات القَبلية للوحدات وكافة الأعمال التنفيذية للمشروع، مع حرصهم على المتابعة المستمرة، مؤكدًا أنهم أحد أهم الركائز الرئيسية لمشروع تحديث مطار البحرين الدولي.



جدير ذكره أن وزارة المواصلات والاتصالات وبالتعاون مع المقاول الرئيسي للمشروع قد حرصت على أن يتلاءم تصميم مجمع المرافق المركزية مع معايير شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) والتي تعد النظام الأشهر والأكثر استخدامًا عالميًا لتصنيف المباني الخضراء، كما تشكل رمزًا معتمدًا للالتزام بمعايير الاستدامة على مستوى العالم.

عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/13 - 49 : 07 PM