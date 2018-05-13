حميدان يفتتح ملتقى التوظيف السادس الذي تنظمه كلية بوليتكنك البحرين المنامة في 13 مايو / بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقامت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ملتقى التوظيف السادس، وذلك اليوم الأحد بالقاعة الرئيسية في الجامعة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء بالكلية، والرئيس التنفيذي الدكتور جيف زابودسكي، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالكلية، إضافة الى عدد من المسئولين من مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقى.



ويهدف المعرض الى توظيف خريجي الكلية وادماجهم في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للخريج لتقديم نفسه عبر عرض مباشر لسيرته الذاتية أمام أصحاب العمل في الملتقى، حيث يتم تقييمه من قبل ممثلي المنشآت المشاركة، تمهيداً لاختيار من تتلاءم مهاراتهم ومؤهلاتهم لشغل الوظائف المعروضة، وتوقيع عقود التوظيف مباشرة خلال الفعالية.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بحرص كلية بوليتكنك البحرين على الاستمرار في تنظيم ملتقى التوظيف السادس وبأسلوب مبتكر وعملي يتيح اللقاء المباشر بين الخريجين وأصحاب الأعمال، لافتاً إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تقوم بها عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية من أجل تعزيز فرص التوظيف أمام خريجيها، والموائمة بينهم وبين احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المتخصصة، مشيداً بالمستوى العلمي والتقني لخريجي كلية بوليتكنك البحرين، ما انتج عن التحاق نحو 86% من خريجي الكلية سنوياً إلى سوق العمل في مختلف القطاعات.



وأكد سعادته أهمية إعداد الخريجين وفقاً لأعلى وأفضل المستويات والمهارات، وبما يتماشى واحتياجات سوق العمل الفعلية من الكفاءات البحرينية، وذلك لتسهيل إدماجهم في سوق العمل، مشيداً بما وصل إليه التعليم والتدريب التقني والفني بمملكة البحرين من تطور يتواكب مع الطفرة التكنولوجية في سوق العمل.



من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لكلية بوليتكنك البحرين، الدكتور جيف زابودسكي برعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفعالية، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكة بين الوزارة والكلية يسهم في رفد سوق العمل بالخريجين المزودين بأحدث الأساليب التعليمية والتدريبية التي تتطلبها الوظائف في سوق العمل، خاصة في المجالات الهندسية وتقنية المعلومات والتصميم المرئي وغيرها من التخصصات النوعية والحديثة، مؤكداً حرص الجامعة على استمرارية تطوير مناهجها الدراسية والتأهيلية، بما يواكب المتغيرات المتلاحقة في أسواق العمل.



وفي نهاية الحفل قام حميدان بتكريم الجهات الداعمة والراعية للفعالية، كما قام الرئيس التنفيذي للكلية بتقديم هدية تقديرية لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على رعايته لملتقى التوظيف السادس.

عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/13 - 48 : 07 PM