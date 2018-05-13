الجامعة الاهلية تشيد بدعم الحكومة للمؤسسات التعليمية وتجدد الثقة بالمؤيد رئيسا والحواج عضوا منتدبا

المنامة في 13 مايو / بنا / أكد السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث (الجامعة الأهلية) أن الرعاية التي تحظى بها المؤسسات التعليمية الخاصة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تمثل أكبر دفعة معنوية لملاك هذه المؤسسات ولمنتسبيها نحو التطلع للتميز والجودة في الأداء على المستويين المحلي والاقليمي.



وعبر باسمه ونيابة عن جميع ملاك وقيادات وأساتذة وطلبة الجامعة الأهلية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تحظى به الجامعة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



وعقدت الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث الشركة المالكة لـ«الجامعة الأهلية والمدرسة الأهلية ومعهد البحرين للتكنولوجيا»، اجتماع الجمعية العمومية العادية، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس الإدارة وحضور هيئة المساهمين حيث كانت نسبة الحضور 83.94 % من الأسهم.



وجددت الجمعية العمومية للأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث "الجامعة الأهلية" ثقتها في السيد فاروق المؤيد كرئيس لمجلس إدارة الشركة والسيد محمد علي النقي كنائب لرئيس مجلس الإدارة والبروفيسور عبدالله الحواج كعضو منتدب لمجلس الإدارة، حيث قامت الجمعية العمومية بتزكية مجلس إدارة جديد للشركة لثلاثة أعوام مقبلة.



وعقد الاجتماع مؤخرا في القاعة الرئيسية بالجامعة الأهلية، فيما شملت التقارير التي أقرتها الجمعية العمومية العادية، تقريرين هما تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحساب الختامي للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر2017.



وافتتح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية والبحوث فاروق يوسف خليل المؤيد الاجتماع بكلمة رحب فيها بجميع الأعضاء والحضور مشيدا بالانجازات التي حققتها الجامعة الأهلية خلال العام الدراسي 2017 /2018 وأهمها تصنيفها من إحدى أهم مؤسسات التصنيف الأكاديمي العالمية وهي QS البريطانية لتحتل المرتبة الأولى من بين الجامعات الأكثر تقدماً في الوطن العربي علاوة على احرازها للمركز الـ 35 من بين أكثر من ألف جامعة بالمنطقة العربية إلى جانب اعتلائها قمة الترتيب من بين الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والمركز الخامس من بين الجامعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة وذلك للعام 2018م.



وأطلع البروفيسور الحواج أعضاء الجمعية العمومية على مستجدات مشروع بناء الحرم الجامعي الجديد في المدينة الشمالية، مؤكدا أن الجامعة سوف تختار المقاولين لبناء الحرم خلال الشر المقبل، حيث تقدمت 6 شركات مقاولات بعطاءاتها.



وصادقت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق ثم قدم البروفيسور عبدالله الحواج تقرير مجلس الإدارة عن الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017 مستعرضا أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها الجامعة الأهلية خلال هذه الفترة مؤكدا أن الأكاديمية تسير بخطى واثقة نحو التوسع وتقديم خدمات تعليمية وبحثية للمجتمع، من خلال مؤسساتها وعلى رأسها الجامعة الأهلية، والعمل على التوسع في هذه المؤسسات مستقبلا.



وبعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة قامت الجمعية العمومية بتجديد الثقة بالبروفيسور عبدالله الحواج عضوا منتدبا للشركة وحميد سلمان عضوا (مستقلا) بمجلس الإدارة ومهند دحلان عضوا (مستقلا) بتعيين من مجلس الإدارة ومصادقة من الجمعية العمومية، ثم تم تزكية 9 أعضاء ترشحوا لشغل 9 مقاعد شاغرة لعضوية مجلس الإدارة، وهم: فاروق يوسف المؤيد، ومحمد النقي، علي العرادي وجعفر الطريف وخالد جناحي ولولوة المطلق وفوزية زينل و ليلى العريفي و بدر العماج.



وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول حيث تم انتخاب السيد فاروق يوسف المؤيد رئيساً لمجلس الإدارة والسيد محمد النقي نائباً للرئيس، كما تم توزيع أعضاء مجلس الإدارة على اللجان الدائمة للمجلس.



ن.ع/س.ي/ع ع



بنا 1455 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/13 - 02 : 06 PM