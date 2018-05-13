لدى استقبال سموه لوفد من أهالي مناطق عسكر وجو والدور.. سمو رئيس الوزراء يؤكد أن المواطن كان وسيظل محور عملية التنمية وغايتها الأولى

المنامة في 13 مايو / بنا / لدى استقبال سموه لوفد من أهالي مناطق عسكر وجو والدور، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن المواطن كان وسيظل هو محور عملية التنمية وغايتها الأولى، وأن كل ما تقوم به الحكومة يهدف إلى الوصول لأعلى قدر من رضا المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تكفل له الطمأنينة والاستقرار في الحاضر والمستقبل.



وأشار سموه إلى أن مدينة خليفة التي افتتحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، حفظه الله، وأمر بإنشائها ، مقبلة على المزيد من المشاريع التي تخدم أهالي المحافظة الجنوبية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاسكانية والبنية التحتية وتوفر لهم أرقى المستويات المعيشية.



وأضاف سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ارتقت إلى آفاق متقدمة من التطور والنماء في شتى المجالات وأنجزت العديد من المكتسبات التنمية، مشددا سموه على أن مسيرة العمل الوطني متواصلة بذات العزم واليقين من أجل حياة أفضل لجميع أبنائها.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم وفدًا من أهالي مناطق عسكر وجو والدور، بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الذين توجهوا بالشكر والتقدير لسموه على توجيهاته الكريمة بمتابعة متطلبات الأهالي في المحافظة الجنوبية من الخدمات والمرافق المختلفة.



وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة وفد أهالي عسكر وجو والدور والتي تجسد النهج الأصيل في التواصل والتقارب بين أبناء البحرين والقائم على المحبة التي أرساها الآباء والأجداد.



وقال سموه: "نحن حريصون على متابعة القضايا التي تهم المواطنين، وتوفير العيش الكريم لهم والحفاظ على أمنه واستقراره، وأن تجاوبنا مستمر مع كل ما يمس احتياجات المواطنين عبر اللقاءات المباشرة، وننظر في أي مشكلة سواء في القرية أو المدينة ونعمل على سرعة حلها من أجل راحة المواطن".



وأشاد سموه بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على صعيد التواصل مع الأهالي ومتابعة وتلبية احتياجاتهم على المستويات كافة من خلال مبادرات تستهدف تطوير مختلف مناطق المحافظة الجنوبية والنهوض بمستوى الخدمات.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة على هذه المتابعة والتحرك النشط والملموس لكل المشروعات التنموية والتطوير التي تشهدها المحافظة، وقال سموه: "إن هذه المتابعة من شأنها أن تثمر الخير الكثير للأهالي".



وشدد سموه على أهمية الاسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة الجنوبية والانتهاء منها بالمستوى الذي يُسهل على المواطنين وأهالي المحافظة أمور حياتهم ويحقق لهم الكفاية في الخدمات والمرافق.



وأكد سموه حرص الحكومة على توفير كافة المتطلبات من أجل سرعة إنجاز مشروع مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية باعتبارها إحدى المشروعات الإسكانية المتكاملة التي ستحقق مزيدا من الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.



وقال سموه: "إن كل ما نقوم به من إنشاء للمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن في المحافظة الجنوبية هو واجب علينا، وجميع المشاريع القائمة سوف تستكمل بعون الله، ونؤكد لكم أننا معكم وسنتابع بشكل مستمر تنفيذ المشروعات وتذليل أية صعوبات قد تواجهها".



وأضاف سموه: "لن يثنينا أي شيء عن تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطنين، وسنعمل على بناء المزيد من المشروعات، فالبحرين تستحق من الجميع العمل من أجلها، والحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات".



من جانبه، ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية كلمة، أعرب فيها سموه نيابة عن أهالي المحافظة عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تحظى به المحافظة من دعم ورعاية واهتمام من لدن سموه.



وقال "إننا نتشرف اليوم باستقبال سموكم لنا ولأهالي مدينة خليفة العامرة بالعز والخير، والذين حرصوا على التشرف بالسلام على سموكم والتعبير عن شكرهم وامتنانهم على ما يحصلون عليه من دعم من سموكم حفظكم الله وأدامكم زخرا وسندا لنا وللوطن وللمواطنين".



وأكد سموه أن مملكة البحرين عامة والمحافظة الجنوبية خاصة تشهد العديد من التطورات والإنجازات على كافة الأصعدة والقطاعات، وأن التوجيهات الكريمة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، هي أساس العمل الذي تقوم به المحافظة تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، في خدمة أهالي المحافظة الجنوبية.



وأضاف سموه أن المشاريع الخدمية البارزة التي أمر سموه بتنفيذها تدل على النمو والتقدم والتنمية التي تشهدها المحافظة الجنوبية، والتي من أبرزها توجيه سموه الاخير بسرعة انشاء المركز الصحي المتكامل ليخدم أهالي مدينة خليفة العامرة شاملة مناطق عسكر وجو والدور، كمشروع خدمي اساسي يوفر لأهل المدينة الخدمات الصحية اللازمة استكمالا للمشاريع الخدمية والتطويرية في تلك المنطقة التي تشهد توسعا عمرانياً كبيراً وتطوراً ملحوظا على كافة المستويات.



وقال سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة: "إننا في المحافظة الجنوبية نفتخر ونتشرف بوجود مدينة تحمل اسم سموه الكريم، وهو اسم قائد بنى نهضة بلادنا، واسم والد أحب شعبه فأحبه، وإننا جئنا إلى سموه بكوكبة من أبناء ورجال المحافظة معبرين عن سرورنا وشكرنا وامتناننا على ما آمر به سموه من مشاريع في المحافظة العامرة بالعز والخير، التي تشكر سموه وتبادله الاحترام والتقدير، وأسال الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويرعاه ويمد في عمره وأن يجعل سموه رحمة وبركة وسؤددا للبحرين وشعبها الكريم الوفي".



كما ألقى السيد خميس الرميحي عضو مجلس الشورى كلمة باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية أعرب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بالمحافظة الجنوبية والجهود التي يقوم بها سموه في مجال البناء والعمران في المملكة، ومتابعة سموه المستمرة لمختلف متطلبات المواطنين.



وأكد أن عائلات وأهالي المحافظة الجنوبية يرتبطون بتاريخ طويل من المحبة والولاء لآل خليفة الكرام وهو أمر توارثوه أبًا عن جد، وأن أبناءهم وأحفادهم اليوم يسيرون على نفس هذا النهج القويم الذي يعبر عن ترابط وتماسك مجتمع البحرين.



كما ألقيت قصائد شعرية بهذه المناسبة.



ن.ع/ع ع



بنا 1447 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/13 - 55 : 05 PM