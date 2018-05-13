خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء ماليزيا

الرياض في 13 مايو / بنا / أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، لتهنئته بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلاده.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين أشاد خلال الاتصال بتميز العلاقات التي تربط بين السعودية وماليزيا، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



وقد أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.





م.ح./ع ذ



بنا 1422 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/13 - 44 : 05 PM