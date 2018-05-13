منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن ارتياحها لنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية جدة في 13 مايو / بنا / أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ارتياحها لنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية، وللظروف التي جرت فيها وفق احترام الشروط والإجراءات الضابطة للعملية الانتخابية وطبقاً للقانون.



ودعا الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، جميع الأطراف العراقية إلى تكاتف الجهود، والعمل سوياً من أجل دعم وتعزيز الاستقرار والامن في العراق، مهنئاً الشعب العراقي لمشاركته في العملية الانتخابية، وتمسكه بالمسار الديمقراطي وحرصه على تكريس المؤسسات الدستورية في البلاد.



وكان العثيمين قد أوفد فريقاً لمراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق على إثر الدعوة التي تلقاها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق.





م.ح./ع ذ



بنا 1418 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/13 - 22 : 05 PM