وزير الأشغال يتفقد المرحلة الثانية لمشروع تكييف سوق الخضار والفواكه المركزي بالمنامة المنامة في 13 مايو/ بنا / قام سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزيارة تفقدية لسوق المنامة المركزي للاطمئنان على عملية تشغيل نظام التكييف لسوق الخضار والفواكه (بمنطقة سوق البيع بالجملة) ضمن المرحلة الثانية من مشروع تكييف السوق بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن خليفة رئيس الوزراء الموقر للوقوف على احتياجات السوق والتجار والباعة من الخدمات والمرافق.



واستمع الوزير الى شرح عن المشروع، حيث بلغت مساحة المنطقة التي شملها التكييف 7 آلاف متر مربع تقريباً، وشمل نطاق العمل للمشروع تركيب 28 وحدة تكييف وتهوية بطاقة تبريدية اجمالية تبلغ 444 طناً تبريدياً، و33 وحدة ستائر عزل الهواء، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة والأعمال المدنية والإنشائية ذات الصلة، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم في تشغيل وحدات التكييف، وتم الانتهاء من تركيب جميع الوحدات وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي عليها للحصول على الكفاءة الفنية القصوى.



وقال الوزير إن المشروع يهدف الى توفير بيئة مريحة لمرتادي السوق واكسابه مظهرا حضارياً يليق بالتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، بالإضافة الى توفير التهوية المناسبة داخل السوق والتي تساعد في إبقاء الخضار والفواكه طازجة وصحية الى فترات أطول.



وبلغت التكلفة الاجمالية للمرحلة الثانية من المشروع 337,800 دينار (ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة دينار)، علماً بأن الوزارة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى العام الماضي وتمثلت في تركيب نظام تكييف الهواء لسوق الخضار والفواكه (منطقة سوق التجزئة)، وقد بلغت تكلفتها الاجمالية 320,000 دينار بعد ان تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على الزامل لخدمات التكييف والتبريد.





ن.ع/س.ي/ع ذ



بنا 0006 جمت 14/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/13 - 11 : 05 PM