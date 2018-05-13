ضمن النسخة الحادية عشرة من البرنامج ..5 مشاريع تتأهل للمرحلة النهائية من برنامج "أصيل في المدرسة" المنامة في 13 مايو/ بنا / شارك 29 فريق عمل من طلبة المدارس الثانوية بعرض مشاريعهم الابداعية أمام لجنة التحكيم في النسخة الحادية عشرة من برنامج "أصيل في المدرسة" للعام الدراسي 2017 - 2018، والذي يعقده صندوق العمل "تمكين" بشراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن المرحلة ما قبل النهائية لمسابقة برنامج أصيل في المدرسة لهذا العام.



وتعد المسابقة التنافسية أحدى ركائز برنامج أصيل والتي تهدف إلى تعزيز المبادئ والقيم المهنية من خلال الأنشطة المدرسية التي تنمي الوعي والحس المهني لدى طلبة المدارس، وتعمل على تمكينهم من مهارات المشاركة الفاعلة وبناء الشخصية المهنية الصحيحة لديهم، تمهيداً لدخولهم سوق العمل.



ويهدف برنامج أصيل إلى نشر ثقافة الأخلاق والسلوكيات المهنية بين طلبة المدارس فيما يحقق أعلى مستويات الأداء المهني وترسيخها كثقافة أساسية لدى مختلف شرائح الشباب البحريني بمختلف فئاتهم العمرية بدءً من المدرسة. ويشمل تحدي هذا العام أربع محطات رئيسية وهي محطة حملة أصيل للتسويق الإبداعي، ومحطة أصيل في العمل الميداني، ومحطة مشروع شركة أحلامك، وأخيراً محطة شركة أصيل الافتراضية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بوصفها شريكاً استراتيجياً، حيث شارك في البرنامج جميع المدارس الحكومية من التعليم الفني والعام في مملكة البحرين.



وقد قام المشاركون من طلبة وطالبات المدارس المشاركة بعرض أفكارهم ومشاريعهم الإبداعية أمام لجنة تحكيم متخصصة تتألف من ممثلين عن سوق العمل، حيث تضمنت كل من المؤسس والمدير التنفيذي لعبر القارات للاستشارات السيدة هالة سليمان، ورئيس الموارد البشرية والشؤون الادارية في شركة نسيج السيد عامر جناحي، والرئيس الشريك للنادي العالمي للإعلام الاجتماعي السيد علي سبكار.

ومن بين 29 فريق عمل مشارك تم الإعلان عن خمسة فرق متأهلة للمشاركة في المرحلة النهائية من مسابقة "شركة أصيل الافتراضية"، والتي أقيمت بتاريخ 7 و 8 من مايو في "كوربوريت هاب" حيث أتيح للمشاركين فرصة تجربة العمل والمرور بالعديد من التحديات الافتراضية لقياس مدى استفادتهم و تطبيقهم لأخلاقيات العمل التي يحث عليها البرنامج. وشملت الفرق الخمس المتأهلة للمرحلة النهائية طلبة كل من مدرسة سار الثانوية للبنات، ومدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، ومدرسة خوله الثانوية للبنات، ومدرسة الشروق الثانوية للبنات ومدرسة جدحفص الثانوية للبنات.



وقد شارك في برنامج أصيل في هذا العام أكثر من 830 طالبا وطالبة من مختلف المدارس الثانوية الحكومية من التعليم الفني والعام، كما يشارك في البرنامج في إطار التنسيق والاشراف على تقديم سلسلة البرامج والانشطة 50 معلما ومعلمة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين في برنامج أصيل في المدرسة بلغ أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، وذلك منذ انطلاق البرنامج في عام 2010م.





ن.ف/ع ذ



بنا 2357 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/13 - 08 : 05 PM