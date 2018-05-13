وزير الإسكان يستقبل السفير الإماراتي بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة المنامة في 13 مايو/ بنا / استقبل وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في مملكة البحرين.



وقد رحب وزير الإسكان بالسفير الإماراتي الجديد، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

من جانبه أكد سعادة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان حرص بلاده على تحقيق أقصى درجات التعاون البناء مع مملكة البحرين وتطوير هذا التعاون بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً سعادته دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 2346 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/13 - 58 : 04 PM