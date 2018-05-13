رسـالـة خطية لجـلالة الملك المفدى من سمو أمير دولة الكويت يتسلمها سمو نائب جلالة الملك المنامة في 13 مايو/ بنا / تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة خلال لقاء في قصر الرفاع اليوم مع مبعوث أمير دولة الكويت الشقيقة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية.



وخلال اللقاء رحب سموه بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأشاد بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة وتاريخية ممتدة يحرص البلدان الشقيقان دوماً على مواصلة تعزيزها من خلال زيادة التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة، مما يحظى بدعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.



وأبلغ سموه معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بنقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، منوهاً بدور سموه في خدمة قضايا الأمة العربية والاسلامية والقضايا الإنسانية كما تناول سموه مع الضيف خلال اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بالتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



ن.ف/ع م



بنا 2323 جمت 13/05/2018





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