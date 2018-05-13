وزير الإسكان يستقبل السفير التركي المنامة في 13 مايو/ بنا / استقبل سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم، سعادة السيد كمال ديميرجيلر سفير جهورية تركيا، بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب وزير الإسكان بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من خلال مهام عمله الجديد لدى مملكة البحرين.



واستعرض وزير الإسكان مسيرة وزارة الإسكان في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وما تحقق من إنجازات في هذا القطاع الذي يحظى برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، كما تطرق الوزير للحديث عن مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تشيدها وزارة الإسكان تحت مظلة برنامج عمل الحكومة بهدف تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.



كما تناول المهندس الحمر تجربة وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أصبحت إحدى الدعائم الأساسية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيراً إلى تحقيق هذه الشراكة أهدافها خلال فترة زمنية وجيزة، مما يدفع الوزارة إلى التوسع في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أعرب السفير التركي عن سروره لتواجده بمملكة البحرين، واعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.





ن.ف/ع ذ



بنا 2343 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/13 - 58 : 04 PM