أعربت عن شكرها لسمو رئيس الوزراء.. الجمعيات والمراكز والصناديق الخيرية تؤكد ان سموه أدخل السرور في نفوس الاهالي المنامة في 13 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مجموعة من برقيات الشكر والتقدير من رؤساء ومسئولين في عدد من الجمعيات والمراكز والصناديق خيرية، أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير لسموه على مكرمته الرمضانية السنوية التي تم توزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجة في مختلف مناطق مملكة البحرين، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام بالمواطنين وما يتميز به من سخاء وعطاء.



من ناحيته، رفع عدنان بن عبدالله القطان رئيس مجلس إدارة جمعية السنابل لرعاية الأيتام، خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تبرع سموه الكريم لأسر الأيتام المكفولة بالجمعية وذلك ضمن مشروع إفطار صائم، سائلا الله تعالى أن يجزي سموه خير الثواب، مؤكدا أن دعم سموه للجمعية يمكنها من أداء رسالتها الخيرية في خدمة المملكة، مشيدا بما يقدمه سموه من بذل كريم في خدمة المجتمع.



وتقدم السيد أحمد محمد البنا رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين في رسالته باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الجمعية بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مكرمة سموه بدعم منتسبي الجمعية بالسلة الغذائية بواسطة حملة تبوك للحج والعمرة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل العمل الكريم من سموه وأن يوفقه ويسدد خطواته، رافعا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مملكة البحرين بالأمن والأمان.



وأعرب يوسف يعقوب اللحدان رئيس جمعية البديع الخيرية عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقدمه من مساعدات لجميع الفئات ، قائلا إن سموه كان وما زال السند والمعين بعد الله عز وجل لكل محتاج، وأن سموه لم يبخل يوما في بذل وقته وجهده في مواساة كل ضعيف وذي حاجة.



وأكد أن جهود سموه المخلصة ودعمه المتواصل ساعد جمعية البديع الخيرية على الارتقاء وتطوير العمل الخيري وتقديم أفضل ما يمكن من عون ومساندة للأسر المتعففة والمحتاجة، سائلا الله أن يمتع سموه بالصحة والعافية وأن يطيل عمره ويديمه عزا وسندا وذخرا للوطن.



وتقدم محمد بن سلمان الزياني رئيس مجلس إدارة جمعية البسيتين الخيرية بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، على تفضله بالمكرمة الرمضانية لتوزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجين، مؤكدا أن مكرمة سموه أدخلت السرور في نفوس أهالي البسيتين وكان لها الأثر الجميل في نفوسهم، وأنهم توجهوا بالدعاء راجين من الله أن يمنح سموه الصحة والعافية وطول العمر.



وأعرب عادل عبدالرحمن الرفاعي رئيس مشروع سنبلة الخير، عن الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما قدمه سموه من دعم للمحتاجين بمحافظة المحرق وكافة مناطق المملكة الأخرى، مشيدا بحرص سموه على مد يد العون بشكل مستمر للجميع، تجسيدا لحب سموه للخير والعطاء من أجل المجتمع وإدخال السرور في نفوس المواطنين، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ سمو ويرعاه ويوفقه لما فيه الخير.



وتوجه خليفة بن محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية حالتي النعيم والسلطة الخيرية، نيابة عن أهالي حالتي النعيم والسلطة بالشكر لسموه الكريم على مساعيه الخيرة في شتى المجالات، وحرص سموه الدائم على مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة في مواصلة لهذا المشروع العظيم لسد الاحتياجات الرمضانية من المواد الغذائية لأهالي المنطقة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على سموه الكريم صاحب الأيادي البيضاء والعطاء المتواصل لأهل البحرين، راجين من الله عز وجل أن يجعل ما يقدمه سموه من أعمال طيبة خالصة لوجهه الكريم في ميزان حسناته، وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يديمه زخرا وسندا للبحرين وشعبها.



ورفعت نجية محمد بوجيري مديرة دار المحرق لرعاية الوالدين أطيب آيات الشكر والتقدير لسموه تقديرا لدور سموه الكبير وعطائه المتواصل لدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية في المملكة، كما تقدمت بجزيل الشكر لسموه على دعمه الكريم لدار المحرق لرعاية الوالدين بالسلة الرمضانية، سائلة المولى عز وجل أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يبلغه شهر رمضان المبارك ويعيده على سموه أعواما مديدة ويجعله زخرا للوطن.



وتقدمت عائشة المطاوعة من القسم النسائي بجمعية الزلاق الخيرية بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مكرمته وعطاياه، قائلة :" إن سموه صاحب النفس الأبية التي تبذل بغير حدود وتساهم بالكثير من أجل الوصول إلى أعلى وأسمى المراتب عند الله تعالى لكي يسد رمق المحتاجين وينشر البسمة والفرحة في قلوبهم"، مشيدة بما يقدمه سموه من عطاء دائم ومستمر لأهالي الزلاق، داعية الله عز وجل أن يجزي الله سموه خير الجزاء في الدنيا والآخرة وأن يجعله في ميزان حسناته وأن يديم عليه الصحة والعافية.



ورفع محمد عيسى الجامع من مركز شباب البسيتين أسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على تفضله بتزويدهم بالمواد الغذائية لتوزيعها على المحتاجين في المنطقة، مؤكدا أن تلك المبادرة الإنسانية من سموه أدخلت السرور في قلوبهم وكان لها الأثر الجميل في نفوسهم وأنهم يدعون الله لسموه بطول العمل والصحة والعافية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 2302 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/13 - 49 : 04 PM