وزير الداخلية يرعى الملتقى الأول لأمن المعلومات (ثقة) 2018 ويؤكد أن حماية أمن المعلومات أحد التحديات الأمنية التي يجب التعامل معها المنامة في 13 مايو / بنا / رعى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، الملتقى الأول لأمن المعلومات (ثقة) 2018 والذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بنادي ضباط الأمن العام ، وذلك بحضور سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير شؤون الإعلام ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ومعالي مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، وعدد من كبار المسئولين بالوزارات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 100 من المختصين في مجال أمن المعلومات من الجهات الحكومية.



وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الداخلية، أن انعقاد الملتقى الأول لأمن المعلومات، يعكس ضرورة العمل بشكل مشترك على حماية أمن المعلومات، انطلاقا من الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع والذي أصبح أحد التحديات الأمنية التي يجب التعامل معها على المستويين المحلي والدولي، خاصة مع ازدياد التهديدات الأمنية الإلكترونية، والتي تستهدف مؤسسات اقتصادية وكذلك ما يتعلق منها بالمجال المجتمعي، منوها معاليه إلى ضرورة مواصلة البرامج التدريبية المتخصصة والاستعانة بالتقنيات الحديثة المتطورة، بما يسمح بتحصين أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.



وأشار معالي وزير الداخلية إلى أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والوقوف على الأساليب الحديثة في مواجهة الجريمة الرقمية ، معربا معاليه ، في ختام تصريحه ، عن شكره وتقديره لكافة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ، والقائمين على مبادرة برنامج "ثقة" لأمن المعلومات ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



من جهته ، أعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن فخره وامتنانه لهذه الرعاية والدعم الكبيرين من قبل معالي وزير الداخلية لمختلف مشاريع ومبادرات الهيئة، مما ساهم في تنفيذ خطط الهيئة واستراتيجياتها المتماشية مع برنامج عمل الحكومة ورؤيتها في المجالات المتعلقة بأمن المعلومات.



وأكد أنه تنفيذاً لتوصيات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، تبنت الهيئة اعتماد واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية ونفذت الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها اللجنة من ضمنها مبادرة برنامج "ثقة" لأمن المعلومات الذي تم من خلاله تدريب وبناء قدرات حوالي 2,200 موظف حكومي، موضحاً أن الهيئة ، تمكنت من اكتشاف محاولات استهدفت شن هجمات إلكترونية وعمليات لاختراق المنظومة الحكومية، ونجحت الأنظمة الأمنية بالتصدي لها بكفاءة عالية، وتمكنت من حجب حوالي 168 مليون بريد إلكتروني ضار حتى الربع الأول من عام 2018.



وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وممثلي 15 مؤسسة حكومية لاعتمادها ضمن الجهات التي تمكنت من استيفاء متطلبات برنامج ثقة في مستوياته "المتقدم" و"المبادر"، حيث كرم معاليه (7) جهات حكومية (وزارة شؤون الإعلام، وزارة شؤون الشباب والرياضة، شؤون الأشغال- وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة البحرين للنفط والغاز، المجلس الأعلى للبيئة، المؤسسة الخيرية الملكية وبدالة البحرين للإنترنت) وذلك لاجتيازها متطلبات مستوى "متقدم"، فيما تم تكريم (8) جهات حكومية هي (الإدارة العامة لديوان وزير الداخلية، وزارة الداخلية، المحكمة الدستورية، شركة مطار البحرين، هيئة جودة التعليم والتدريب، قطاع التنمية الاجتماعية- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري وديوان الخدمة المدنية) وذلك لاجتيازها متطلبات مستوى "مبادر".



م.ا.ب/ع ع



بنا 2244 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/13 - 06 : 04 PM