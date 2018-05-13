جامعة الخليج العربي تشارك في مؤتمر تربوي دولي في الجامعة الأردنية عمان في 13 مايو/ بنا / شاركت جامعة الخليج العربي في المؤتمر الدولي الذي نظمته كليتا العلوم التربوية في كل من الجامعة الأردنية وجامعة القدس المفتوحة في رحاب الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان (التعليم في الوطن العربي: نحو نظام تعليمي متميز)، إذ مثل الجامعة أستاذ القياس ومنهجية البحث بكلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور عبدالله الصمادي وعرض ورقة بحثية مشتركة مع الباحثة الدكتورة سمية الشرايدة تناولا من خلالها تحليلاً بعديا لنتائج مجموعة رسائل الماجستير واطروحات الدكتوراه التي اهتمت ببرامج تنمية مهارات التفكير التباعدي والتي اجازتها قسم تربية الموهوبين في جامعة الخليج العربي.



هدف المؤتمر إلى التعرف بالتحدیات التي تواجه النظام العربي والتعرف بواقع المناهج المدرسية والجامعية وآفاقھا المستقبلية، لإبراز دور التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة التعلمیة، والاطلاع على التجارب العربية في مجال العلوم التربویة.



وبلغ عدد الأبحاث المجازة التي استعرضها الصمادي خلال المؤتمر 363 رسالة وأطروحة، وقد تحققت محكات اختيار عينة الدراسة في 24 دراسة في التفكير التباعدي، وقد تم رصد البيانات الخاصة بكل دراسة على نموذج خاص تم بناؤه لهذه الغاية، واستخدم البرنامج الخاص بما وراء التحليل لتحليل البيانات Meta Analysis (CMA) ، وقد أشارت النتائج إلى وجود حجم أثر إيجابي للبرامج التدريبية في دراسات تنمية التفكير التباعدي بين 0.49 – 3.013، كما ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط حجم الأثر لدراسات التفكير التباعدي تبعاً للنوع الاجتماعي للعينة لصالح دراسات العينات المختلطة ودراسات الإناث، وتبعا لفئة العينة لصالح دراسات الطلبة العاديين، وكذلك حسب الدرجة العلمية لصالح دراسات درجة الماجستير، وظهرت فروق دالة كذلك لصالح دراسات طلبة الثانوية العامة.



وتضمن المؤتمر عرضا لأكثر من 105 ورقات بحثية في تخصصات تربوية مختلفة، وشارك فيها باحثون من أكثر من 25 دولة.



ن.ف/ع ع



بنا 2155 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/13 - 15 : 03 PM