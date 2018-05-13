لدى لقاء سموه بوزير خارجية الفلبين.. سمو نائب جلالة الملك: مواصلة تعزيز علاقات البحرين الواعدة مع دول شرق آسيا المنامة في 13 مايو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الواعدة التي تجمع مملكة البحرين ودول شرق آسيا في ظل ما تحظى به من اهتمام متبادل نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وغيرها من المجالات.



ولدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، مع سعادة السيد آلان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، نوه سموه بعلاقات البلدين الصديقين المتطورة وأهمية تعزيز مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مشيراً سموه إلى ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستسهم في توثيق علاقات التعاون المشترك بينهما وتفتح آفاق جديدة على كافة الأصعدة.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلبيني عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما لقيه من حفاوة استقبال، معربا عن تقديره لما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين.



ن.ف/ع ع



بنا 2139 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/13 - 00 : 03 PM