نيابة عن سمو رئيس الوزراء.. الشيخ خليفة بن راشد يحضر حفل تخريج الفوج العاشر من مدرسة AMA المنامة في 13 مايو / بنا / أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة لحضور حفل تخريج الفوج العاشر من طلاب الثانوية العامة بمدرسة (AMA) الدولية البالغ عددهم 194 خريجًا، والذي أقيم صباح اليوم في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.



وبهذه المناسبة، نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للخريجين وأولياء أمورهم، مشيدا سموه بما أبداه الخريجون من حماس واجتهاد في التحصيل والدراسة، متمنيا سموه لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.



وأكد سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تضع التعليم في صدارة اهتماماتها باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة وتقدم الوطن، وأنها تعمل باستمرار من أجل تطوير العملية التعليمية بمختلف أبعادها وجعلها أكثر ارتباطا بروح العصر الحديث.



ونوه إلى أن مملكة البحرين تفتخر بأن لديها العديد من المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة المتميزة، والتي استطاعت تخريج أفواج من الطلبة والطالبات المؤهلين لخوض غمار العمل بكل الكفاءة والاقتدار.



وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به مدرسة (AMA) الدولية في دعم مسيرة تطور المنظومة التعليمية في المملكة في ظل ما تمتلكه الجامعة من كوادر إدارية وتعليمية ومنشآت على أعلى المستويات.



وتوجه سعادة الشيخ خليفة بن راشد بخالص التهاني إلى الخريجين وأسرهم، مؤكدا أن التخرج بداية لمرحلة جديدة لتحقيق طموحاتهم الشخصية والعملية من خلال الدراسة الجامعية، حاثا الخريجين على الاستمرار في التحصيل العلمي والدراسي الذي ينمي مهاراتهم وقدراتهم.



وكان الحفل قد بدأ بكلمة للدكتور أمابيل أغيلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس مجلس أمناء الجامعة، تقدم فيها بالتهنئة إلى الخريجين على ما بذلوه من انجازات خلال 12 عاما في الدراسة والتعلم، مؤكدا أن المعرفة والمهارات والقيم التي اكتسبوها ستكون مفيدة لهم في حياتهم، وأن حفل التخرج يعد مناسبة خاصة لهم، حاثا اياهم على الاستمرار في التقدم والتفكير والاستكشاف.



من جانبه، أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بهذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي تأتي في إطار اهتمام سموّه وعنايته الدائمة بالقطاع التعليمي، وحرصه على الارتقاء بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تعليمه وتدريبه، بما يمكنه من الاسهام في مسيرة التنمية التي يشهدها وطننا العزيز في شتى القطاعات.



وأكد سعادة الوزير اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع التعليم الخاص، باعتباره رافدًا مهمًا وأساسيًا من روافد التربية والتعليم، إذ تم التوسع في إنشاء المدارس الخاصة حتى بلغ عددها اليوم 73 مدرسة، تضم الآلاف من الأبناء الطلبة، وتحظى بدعم ومتابعة الجهات المختصة بالوزارة في العديد من المجالات، ومنها إشراك أعضاء الهيئات التعليمية بهذه المدارس في برامج الوزارة التدريبية، وإشراك الطلبة في الاختبارات الدولية والفعاليات التربوية المتنوعة مع زملائهم من طلبة المدارس الحكومية.



وأعرب الوزير عن خالص تهانيه وتبريكاته للخريجين والخريجات، وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.



ن.ف/ع ع



بنا 2133 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/05/13 - 56 : 03 PM