تقوي تهنيء سمو الشيخ ناصر بن حمد بلقب سباق رويال ويندسور للقدرة المنامة في 13 مايو / بنا / رفعت الدكتورة سوسن تقوي رئيسة الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في سباق رويال ويندسور الذي اقيم في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.

وأكدت تقوي أن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمركز الأول في سباق رويال ويندسور للقدرة للمرة الثالثة يعكس مدى ما يتمتع به سموه من قدرات كبيرة وإرادة صلبة ليسطر إنجازاً جديداً للرياضة البحرينية ويعلي راية المملكة خفاقة عالية في واحد من اشهر السباقات العالمية على مستوى رياضة الفروسية، الأمر الذي يترجم المكانة البارزة التي يحتلها سموه على خارطة سباقات القدرة عالميا ويجسد ريادة الفروسية البحرينية على مختلف الاصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وأكدت تقوي أن حضور ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه للسباق تعكس اهتمام جلالته الكبير بالوقوف خلف فرسان المملكة في مختلف التظاهرات الرياضية وتشجيعهم على تمثيل مملكة البحرين بصورة مشرفة وهو ما اعتاد من جلالته جميع الرياضيين في المملكة ليكون الداعم الأول لهم، وهو ما ساهم في تحقيق سلسلة من الإنجازات والمكتسبات الرائعة للحركة الرياضية في العهد الزاهر لجلالته.



على صعيد آخر، أشادت الدكتورة تقوي بالنجاح الباهر الذي حققته دورة الألعاب الرياضية الأولى للأطفال والتي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية بمبادرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرة إلى التنظيم الرائع للحدث والإقبال الواسع على المشاركة من قبل رياض الأطفال والحضانات، ونوهت إلى ما تهدف إليه الدورة من حب الرياضة لدى الأطفال ورفع روحهم المعنوية وإبراز طاقاتهم وإبداعاتهم وخلق جيل رياضي والعمل على صناعة أبطال منذ الصغر.



وأكدت تقوي أن أولمبياد الأطفال يعتبر امتدادا لمبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي دأب على الدوام في إطلاق مختلف المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالحركة الرياضية وهو ما قادها إلى المزيد من التطور والنجاح وتحقيق قفزات واسعة عززت مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية.



ت و



ل.ب/ع ع



بنا 2129 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/05/13 - 21 : 03 PM