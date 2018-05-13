القائد العام يستعرض مع قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المنامة في 13 مايو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة صباح اليوم، الفريق وليام بيدلر "William Baydler" قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية والوفد المرافق له، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قوات مشاة البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية والوفد المرافق له، وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري وعدد من ضباط قوة دفاع البحرين.



ل.ب/ع ع



بنا 2125 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/13 - 48 : 02 PM