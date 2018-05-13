رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتورة وفاء جاسم الوافي المنامة في 13 مايو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية بمكتبه في المحكمة صباح اليوم، الدكتورة وفاء جاسم الوافي، حيث قدَّمتْ نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها مؤخرا من جامعة تولوز 1 كابيتول – فرنسا بعنوان " التحكيم التجاري كوسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية الدولية ". حيث أعرب لها معاليه عن شكره وتقديره لهذه الرسالة القيّمة متمنياً لها التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.

ن.ف/و.ش



بنا 2102 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/13 - 56 : 02 PM