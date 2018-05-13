سمو الشيخ خالد بن حمد يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بإنجاز العداء بالا في الدوري الماسي المنامة في 13 مارس / بنا / أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



وأكد سموه بأن فوز العداء " بيرهانو بالا" بالمركز الأول في الجولة الثانية من الدوري الماسي وتحقيقه لأفضل رقم عالمي لهذا العام إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويمثل نتاجا منطقيا لما تحظى به الحركة الرياضية من دعم لا محدود من جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ومتابعة واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.



وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالإنجاز الرائع للعداء " بيرهانو بالا" الذي شرف المملكة في بطولة الدوري الماسي بعدما قدم مردودا فنياً متميزا، وتسلح بالإرادة والعزيمة القوية ليخطف المركز الأول بجدارة متفوقا على نخبة من عدائي العالم في سباق 5 آلاف متر، موضحاً بأن ألعاب القوى البحرينية كسبت عداء عالمياً جديداً سيكون له شأن كبير في المستقبل خصوصا وأن "أم الألعاب" مقبلة على استحقاقات هامة تتمثل في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام بجاكرتا 2018، وأولمبياد طوكيو 2020، وأن ما حققه العداء "بيرهانو بالا" يبعث على التفاؤل بتحقيق نتائج باهرة في الاستحقاقات القادمة.



وأوضح سموه أن فوز العداء "بيرهانو بالا" بالمركز الأول يجسد الشعار الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة "الذهب فقط" في عام الذهب 2018 ويعكس مدى حرص وإصرار جميع العدائين على المنافسة بقوة لحصد المراكز الأولى ومعانقة الذهب، متمنياً سموه بأن يشكل هذا الإنجاز حافزا من أجل ظهور العداء بصورة أكثر تميزا في المستقبل.



وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأن الاتحاد البحريني لألعاب القوى لن يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للعداء " بيرهانو بالا" القادم بقوة في سباق 5 آلاف متر بما يسهم في توسيع رقعة الإنجازات لأم الألعاب البحرينية في شتى المحافل الخارجية.





ت/و



ن.ف/و.ش



بنا 2057 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/13 - 03 : 02 PM