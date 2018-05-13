الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد خلال لقائه السفير الإماراتي على العلاقات الأخوية بين البلدين المنامة في 13 مايو/ بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات البحرينية الإماراتية نموذج يحتذى به لما يجب أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين الدول، مرجعاً معاليه الفضل في ذلك إلى النهج القويم الذي أرسى دعائمه الآباء والأجداد من قبلهم، وسار عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حفظهما الله.



جاء ذلك لدى استقبال معالي الشيخ خالد بن عبد الله بمكتبه في قصر القضيبية صباح اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.



وفي مستهل اللقاء، رحَّب معاليه بسعادة السفير، متمنياً له طيب الإقامة في بلده البحرين، مؤكداً تقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام عمله الدبلوماسي بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وقال معاليه "لقد علمنا التاريخ أن لا فرق بين البحرين والإمارات، فمواقفنا واحدة، ومصيرنا مشترك، وهي أمانة نتوارثها جيلاً بعد جيل لتبقى علاقاتنا كما أراد لها المغفور لهما بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وأخوه صاحب السمو الشيخ زايد بن نهيان آل نهيان، طيب الله ثراهما".



من جانبه، أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على حسن الاستقبال، مؤكداً سعيه الحثيث لاستثمار ما تحقق على صعيد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، وذلك في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي كلا البلدين.



ن.ف/و.ش



بنا 2050 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/13 - 23 : 03 PM