مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم بسكين في العاصمة الفرنسية باريس باريس في 13 مايو/ بنا / قتل شخص وأصيب أربعة آخرون الليلة الماضية في هجوم بسكين في احد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الهجوم إن فرنسا "لن تخضع قيد أنملة لأعداء الحرية" مشيدا برجال الشرطة "لتحييدهم الإرهابي".



ووقع الهجوم في قلب باريس في منطقة يرتادها السائحون عادة فيما لم تعرف بعد هوية المهاجم بينما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.





و.ش



بنا 1904 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 97 اخر تحديث : 2018/05/13 - 04 : 01 PM