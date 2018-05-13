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عصابات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الاسرائيلية
2018/05/13 - 04 : 01 PM
القدس المحتلة في 13 مايو/ بنا /اقتحمت عصابات من المستوطنين اليهود اليوم، وبشكل مواسع ومكثف المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات معززة من قوات الاحتلال، وبإجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد.

وقد اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود وبزي تلمودي، الأقصى وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية في منطقة باب الرحمة الواقعة بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل الأقصى، تصدى لها حراس الأقصى الذين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الاحتلال.

و.ش

بنا 1840 جمت 13/05/2018


عدد القراءات : 106         اخر تحديث : 2018/05/13 - 04 : 01 PM
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