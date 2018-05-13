السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان الثلاثاء المقبل الرياض في 13 مايو/ بنا / دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.



ودعت المحكمة في بيان اوردته وكالة الانباء "واس" ممن يراه من بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .









و.ش



بنا 1836 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/05/13 - 03 : 01 PM