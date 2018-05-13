Sunday   13 May 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان الثلاثاء المقبل
2018/05/13 - 03 : 01 PM
الرياض في 13 مايو/ بنا / دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان 1439هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

ودعت المحكمة في بيان اوردته وكالة الانباء "واس" ممن يراه من بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .




و.ش

بنا 1836 جمت 13/05/2018


عدد القراءات : 107         اخر تحديث : 2018/05/13 - 03 : 01 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English