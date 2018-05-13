مقتل 6 أشخاص وإصابة 35 في تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس بإندونيسيا جاكرتا في 13 مايو/ بنا / قتل 6 أشخاص وأصب 35 آخرون صباح اليوم الاحد في سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا ثانية كبرى مدن إندونيسيا.



وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية فرانس بارونغ مانغيرا، أن التفجير الأول استهدف الكنيسة المريمية الكاثوليكية في المدينة في الساعة السابعة صباحا، وقتل خلاله شخص واحد، واصيب 13 آخرين، بينهم اثنان من رجال الشرطة.



وأضاف أن التفجيرين الآخرين استهدفا كنيسة بروتستانتية وأخرى خمسينية، مشيرا إلى أن الانتحاريين كانوا يرتدون ملابس توحي بأنهم من مصلين بالكنيسة، وفجروا عبواتهم الناسفة وهم داخل الكنائس أثناء قداديس كانت تقام هناك.







و.ش



بنا 1830 جمت 13/05/2018





عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2018/05/13 - 02 : 01 PM