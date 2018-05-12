الأمن الفرنسي يطلق النار على شخص هاجم المارة بسكين في باريس باريس 12 مايو/بنا/ أطلق الأمن الفرنسي مساء اليوم السبت النار على رجل هاجم المارة بسكين في قلب باريس وأردته قتيلا، وذل حسب ما ذكرته قناة تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسية.









وأضافت القناة أن "أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم اثنان حالتهما خطيرة".



وحصل الاعتداء في الدائرة الثانية بوسط العاصمة الفرنسية، وقالت الشرطة ان المعتدي قد تمت "السيطرة عليه"، ولا تزال دوافع المعتدي مجهولة حتى الآن حسب وسائل الاعلام الفرنسية.









خ.أ



بنا 2018 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/12 - 21 : 11 PM