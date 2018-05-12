بالتزامن مع انجاز قصر ويندسور.. جمعية هذه هي البحرين: فوز الشيخ ناصر ببطولة وندستور للقدرة استمرار بصعود منصات التتويج لندن في 12 مايو/بنا/ هنأت جمعية (هذه هي البحرين) فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة رويال وندستور للقدرة بالمملكة المتحدة، واصفة فوز سموه بالإنجاز الرياضي الكبير لقائد ملهم وواعد للشباب البحريني، والعربي.







وأوضحت الجمعية في بيان لها بأن" الإصرار المشرف لسمو الشيخ ناصر بن حمد بحصد البطولات العالمية، ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، يقدم انموذجا مشرفا للشباب البحريني الذي يبادر بالمغاير والمختلف والمميز"، مؤكدة بأن "العالم يتابع اليوم بإكبار وإجلال المشاركات الرياضية المتنوعة لسموه، بسائر مدن العالم، والتي يمهر خلالها بالصعود على منصات التتويج، آخرها هذه البطولة العالمية والمعروفة".



إلى ذلك أكدت جمعية (هذه هي البحرين) عن جم افتخارها بتزامن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد ببطولة رويال ويندسور للقدرة، مع الإنجاز الكبير الذي تحقق في قصر ويندسور، وإشادة دوق يورك الأمير اندرو بالشوط الذي قطعته البحرين في التعايش بين الأديان، والتسامح، وقبول الآخر".



واضافت" لقد جاء تأكيد دوق يورك بمد جسور التواصل عبر اتفاقيات تعاون بين سانت جورج هاوس، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبأنها ستدعم وتقوي العلاقات التاريخية بين المملكتين الصديقتين، كمؤشرات نجاح يفخر بها كل البحرينيون".



وتابعت الجمعية" وأيضا كترجمة لفلسفة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بنقل ثقافة السلام والمحبة واحترام الأديان للعالم، بمهمة وطنية وتاريخية كبيرة تشرف جمعية (هذه هي البحرين) بأن تحملها على عاتقها".







خ.أ



بنا 1922 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/12 - 59 : 10 PM