الشيخ خليفة بن راشد يقيم حفل عشاء بحضور وزير خارجية الفلبين المنامة في 12 مايو/ بنا / أقام معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة حفل عشاء مساء اليوم بفندق جميرا رويال سراي، حضره السيد آلان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة والدكتور أمابيل أغيلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة زيارتهما الحالية لمملكة البحرين.







وقد أعرب معالي الشيخ خليفة بن راشد عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تعكس ما تتمتع به العلاقات بين البلدين الصديقين من تطور على الاصعدة كافة.



ونوه إلى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على توسيع أطر التعاون مع جمهورية الفلبين الصديقة بما يلبي التطلعات المشتركة.



من جانبهما أعرب وزير الخارجية الفلبيني والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون عن خالص شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء علي دعم سموه لكل الجهود التي تصب في تنمية العلاقات الثنائية، كما توجها بالشكر لمعالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة على الدعوة وحفاوة الاستقبال.



وأكدا أن العلاقات البحرينية الفلبينية تشكل نموذجا للتعاون المثمر بين الدول الصديقة، مشيدين بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في مختلف المجالات.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1915 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/12 - 50 : 10 PM