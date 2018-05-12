وزارة الخارجية تنفي صحة ما ورد بوكالة سبوتنيك على لسان وزير خارجية تركيا من إشارة إلى حديث مزعوم منسوب لمعالي وزير الخارجية مملكة البحرين المنامة في 12 مايو/ بنا / تعليقا على ما ورد بوكالة (سبوتنيك) على لسان وزير خارجية الجمهورية التركية من إشارة إلى حديث مزعوم منسوب لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بشأن أزمة قطر، تؤكد وزارة الخارجية أن ما نسب إلى معالي وزير الخارجية غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن من قام بنشره افتقد تمامًا للمصداقية اللازمة والمهنية الواجبة في مثل هذه الموضوعات التي لا تحتمل التأويلات والتفسيرات غير المنطقية.







وتشدد وزارة الخارجية على أن موقف مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واضح تماما من أزمة قطر، وأن هذه الدول تدافع عن سيادتها فقط ولم تحاصر دولة قطر بل صدت الضرر عنها، من خلال ممارسة حق سيادي من حقوقها، واتخاذ قرار بقطع العلاقات مع قطر، بعد استنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأربعة وضمان التزامها بالاتفاقيات التي تعهدت بها، وأن كل ما اتخذته هذه الدول من خطوات لم يمس شعوبها ولا الشعب القطري الشقيق.





ن.ع/خ.أ



بنا 1913 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/12 - 21 : 10 PM