إنطلاق مؤتمر Forum Des Pionniers بحضور ١٢٠ شركة سياحية فرنسية المنامة في 12 مايو / بنا / أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إنطلاق مؤتمر Forum Des Pionniers في نسخته 19 ، والذي يُعقد للمرة الأولى على الإطلاق بين دول المنطقة، حيث تم إختيار مملكة البحرين من قبل ESCAET لاستضافة هذا الحدث المرموق من تاريخ 12 وحتى 16 مايو 2018 في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.







ويهدف هذا الحدث الى التركيز على 3 محاور رئيسية ألا وهي، تواصل كافة المشاركين المعنيين بقطاع السياحة بغية تبادل الخبرات والمهارات، وتسليط الضوء على مختلف الفرص الاستثمارية التجارية والسياحية . والى ذلك، كشف النقاب عن حضارة وتاريخ الوجهات السياحية المنشودة واستعراض أبرز النواحي السياحية التي تشتهر بها.



ومن المتوقع أن يجتمع حوالي 120 شركة سياحية فرنسية، من ضمنهم وكلاء السفر وممثلين عن الفنادق وشركات الطيران وغيرهم، في ورشات عمل واجتماعات تهدف الى مناقشة مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بمجال السفر في فرنسا علاوة على منح منظمي الرحلات السياحية فرصة إضافة عروض إقامة جولات سياحية لمملكة البحرين على مواقعهم الإلكترونية وكتيباتهم، وتنظيم فعاليات متنوعة على أرض المملكة.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: "إنه لمن دواعي فخرنا أن يتم اختيار مملكة البحرين لإستضافة مؤتمر Forum Des Pionniers الذي تم إستضافته سابقاً في كلٍ من قبرص، والبرتغال، والمغرب. كما إننا نتطلع قٌدماً الى تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لإستضافة الفعاليات المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز (MICE). ويٌسعدنا أيضاً أن أذكر احدى المبادرات الهادفة الى رفع اسم المملكة في المحافل الدولية وضمن مصاف الدول العالمية، والتي تمثلت في نشر مقابلات صحفية مع الهيئة وشركة طيران الخليج ومنتجع نوفوتيل الدانة البحرين في مجلة Strategos خلال شهر مارس الماضي، حيث تم توزيع المجلة على أكثر من 4,000 خبير سفر."



ويوفر المؤتمر/المنتدى منصة مثالية للقاء الشركاء التجاريين في قطاع السياحة للتعرف على تأثير التكنولوجيا والإطلاع على مدى تطور هذا القطاع الحيوي من أجل إعداد وبناء مستقبل السياحة، وأيضاً للشركات الإقليمية والعالمية تقوم من خلالها بتبادل الخبرات والبحث عن فرص إستثمارية وتعزيز سُبل التعاون المشترك.



تأتي استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر ضمن إستراتيجية الهيئة طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي والتي تقع تحت مظلة تسويق الهوية السياحية (بلدنا بلدكم) والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستويين الإقليمي والعالمي، وإبراز المقومات السياحية لدعم الجهود التي تعزز من إسهام القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1911 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/12 - 18 : 10 PM