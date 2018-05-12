جلالة الملك ينيب سمو الشيخ عيسى بن سلمان لحضور تتويج الفائزين في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز ضمن فعاليات مهرجان رويال ويندسور للفروسية لندن في 12 مايو/ بنا/ أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، لحضور مراسم تتويج الفائزين في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز، يرافقه سموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والتي أقيمت في إطار فعاليات مهرجان رويال ويندسور الملكي للقدرة والفروسية في الحديقة الملكية لقلعة ويندسور هذا اليوم، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا.



كما حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وعدد من كبار الشخصيات البريطانية والمدعوين وجمهور غفير من محبي رياضة الفروسية.



وقد أقيمت بطولة القفز على الحواجز على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وكأس رنج روفر للقفز على الحواجز في البطولة العسكرية.



وقد بدأت مراسم التتويج بعزف السلام الملكي البريطاني، بعد ذلك انطلق من أمام المنصة الملكية طابور الفرق العسكرية المشاركة في البطولة العسكرية للقفز على الحواجز، وفريق قوة دفاع البحرين المشارك في البطولة.



بعد ذلك قامت صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بتقديم جائزة البحرين للمركز الأول لسمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة ممثل جلاله الملك للأعمال والخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، قائد الفريق الملكي للقدرة الفائز بالمركز الأول في سباق رويال ويندسور للفروسية، وقد تسلم الجائزة نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المدرب أحمد جناحي.



ثم قامت جلالة الملكة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بتتويج فريق قوة دفاع البحرين الفائز بالمركز الأول في سباق رنج روفر للقفز على الحواجز في البطولة العسكرية، المكون من الرقيب أول أحمد منصور، والعريف يوسف موسي، والجندي أول صابر سلمان، كما تم تكريم الرقيب أول أحمد منصور لفوزه في سباق القفز على الحواجز الفردي.



كما قام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بتقديم كأس حضرة صاحب الجلالة للقفز على الحواجز للفارس ألماني دانييل دويسر وقدم سموه الجوائز الى الفرسان الفائزين بالمركزين الثاني والثالث.



وقد أعرب سموه عن سروره بحضور مراسم تتويج الفائزين في البطولة العسكرية ضمن فعاليات مهرجان رويال ويندسور المقام تحت رعاية جلالة الملكة، منوهاً بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين التي تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا لتواصل تطورها في جميع المجالات.



وأشاد سموه بما يشكله هذا المهرجان الرياضي العريق من حدث سنوي بارز فهو يحظى بمتابعة محبي رياضة الخيل في جميع أنحاء العالم، كما هنأ سموه الفائزين، منوهاً سموه بمستوى الأداء العالي في المنافسات التي شهدها كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وكافة سباقات المهرجان.



ثم صافح الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أعضاء فريق قوة دفاع البحرين وقدما له التهاني بما حققه من نتائج طيبة حملت اسم مملكة البحرين في هذا المحفل الرياضي العالمي.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1707 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/12 - 38 : 09 PM