الملتقى الإعلامي العربي يُرحب باختيار (الرياض) عاصمة للإعلام العربي 2019/2018 الكويت في 12 مايو/بنا/ رحب الملتقى الإعلامي العربي باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018/2019 خلال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مؤخرا.







وأشارت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الأمين العام للملتقى ماضي الخميس أكد في بيان صحفي اليوم "أن مسيرة الإعلام في المملكة العربية السعودية طويلة وحافلة بالعطاء"، مشيدا بالتطور الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية السعودية المميزة، منوها إلى أن "التميز الإعلامي السعودي ليس محصورا في داخل المملكة فحسب بل استطاع أن يصل إلى الخارج"، مشيرا إلى التجارب السعودية الرائدة في إنشاء مؤسسات إعلامية ذات طابع إقليمي ودولي .



وأكد الماضي أن "اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي سيحقق نجاحات كبيرة"، مُعبّرا عن ثقته بأن هذه السنة التي تتوج بها الرياض ستكون مميزة لمسيرة الإعلام السعودي والعربي ككل.





خ.أ



بنا 1453 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/05/12 - 07 : 07 PM