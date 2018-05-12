ينتهي خلال الربع الأخير من العام الجاري وبكلفة 80 ألف دينار..مدير أمانة العاصمة يعلن عن مشروع ميدان القضيبية المنامة في 12 مايو/ بنا/ أعلنت الأمانة عن تنفيذها لمشروع تطوير ميدان القضيبية وذلك خلال الشهر القادم بمساحة تقدربـ 2820 متر مربع وبكلفة تصل إلى 80 ألف دينار، وذلك من منطلق رؤية أمانة العاصمة في تحقيق التنمية المستدامة بما يعزز من دورها في إضفاء اللمسة الجمالية على جميع المناطق التابعة لمحافظة العاصمة على صعيد الميادين العامة والتقاطعات الرئيسية مع مراعاة المتطلبات البيئية في البلاد.



صرح بذلك مدير عام أمانة العاصمة م. الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مشيرا إلى "أن الأمانة بالإضافة إلى اختصاصاتها في إنشاء الحدائق والسواحل وتجميل الشوارع وتزيينها بالنصب والمسطحات الخضراء تقوم أيضا بتأهيل وإقامة الميادين التي تكون كمتنفس ومساحات مثالية لتجمع الأهالي والمقيمين"، موضحا "أن الأمانة قد "انتهت من إعداد الخرائط الهندسية والتصاميم التفصيلية للمشروع، حيث سيتم في المرحلة القادمة طرحه في مناقصة عامة حسب الاجراءات والاشتراطات المعمول بها وسوف يتم ترسيته على افضل العطاءات من الناحية الفنية والمالية".



وأفاد بأنه من المتوقع "أن يستغرق تنفيذ المشروع ستة أشهر، ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2018م"، مضيفا " أن المشروع يحده من الشمال شارع الشيخ دعيج ومن الجنوب والغرب شارع بني عتبه، وسيحتوي على سور بتصميم تقليدي، وجلسات مظللة، الى جانب زراعة مساحات مفتوحة من المسطحات الخضراء، وتشكيل احواض للزهور الموسمية إضافة إلى تشييد نافورة تتوسط الممرات مع وجود مبنى للخدمات العامة".



ويأتي مشروع ميدان القضيبية بعد تنفيذ كل من ميدان أوال بمجمع 309 وميدان العدلية الواقع بمجمع 336 حيث تؤكد الأمانة انها ماضية في تنفيذ خطتها لتشجير وتجميل الشوارع الرئيسة والطرقات الفرعية في إطار حرصها على المنظر العام والحفاظ على الرقعة الخضراء.



ح ب/خ.أ



بنا 1408 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/12 - 18 : 05 PM