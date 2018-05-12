جلالة الملك يحضر حفل الغداء الذي أقامته الملكة اليزابيث بمناسبة حضور جلالته مهرجان رويال ويندسور للفروسية لندن في 12 مايو / بنا / حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر ويندسور، حفل الغداء الذي أقامته صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، تكريماً لجلالة الملك المفدى بمناسبة حضور جلالته مهرجان رويال ويندسور للفروسية.



وتبادل جلالة الملك المفدى مع صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية، الأحاديث الودية حول العلاقات التي تربط العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين اضافة الى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده العلاقات المشتركة من رسوخ وتطور في كافة الميادين بهدف تحقيق كل ما فيه خير للشعبين الصديقين.



ح ب/ع ع



بنا 1357 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/12 - 00 : 05 PM