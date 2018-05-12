محكمة إيطالية تلغي حظرا على تولي برلسكوني للمناصب العامة روما 12 مايو/بنا/ ألغت محكمة في روما حظرا على تولي الزعيم الايطالي سيلفيو برلسكوني لأي منصب عام وهو ما يعني إمكان ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة.



وأشارت تقارير محلية إلى أن القرار ربما جاء متأخرا بالنسبة لبرلسكوني (81 عاما) الذي تمنى قبل ثلاثة أيام النجاح لحليفه السياسي حزب الرابطة في تشكيل حكومة بدونه بعد نتائج تصويت لم تكن مرضية.



وقال حزب (إيطاليا إلى الأمام) الذي يتزعمه برلسكوني في بيان "أخيرا خمس سنوات من الظلم انتهت"، وأضاف "بإمكان برلسكوني أن يترشح مجددا".



وبعد أزمة استمرت تسعة أسابيع وخيمت عليها سُحب إجراء انتخابات جديدة، عبر برلسكوني يوم الأربعاء عن تمنياته بنجاح حزب الرابطة في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف لا يتضمن حزب (إيطاليا .. إلى الأمام).



وقال مصدر سياسي طلب عدم نشر اسمه إن حقيقة أن برلسكوني صار حرا في أن يترشح للانتخابات ربما يجعله أقل تقبلا لحكومة ائتلاف حزب الرابطة وحركة (5-نجوم) وربما يدفعه ذلك لمعارضتها في البرلمان في حالة وصولها إلى السلطة.



خ.أ



بنا 1354 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/12 - 58 : 04 PM