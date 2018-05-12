بمشاركة د. خالد الجبير ونخبة من دعاة المملكة.. الشؤون الإسلامية تنظم برنامج التهيئة لاستقبال الشهر الفضيل المنامة في 12 مايو/ بنا/ ينظم قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج التهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنفيذ عدد من المحاضرات والخواطر والدروس المنهجية التي يقدمها نخبة من الوعاظ والواعظات المرخص لهم من قبل الوزارة، فضلاً عن ضيوف المملكة، خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري.



صرح بذلك مدير إدارة الشؤون الدينية الدكتور محمد طاهر القطان قائلا "سعيا من الإدارة لتعزيز قيمة الشراكة المؤسسية والمجتمعية، فقد تم التنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة المحاضرات الإرشادية والدروس العلمية، اعتبارا من العاشر من مايو وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل، يقدمها 147 واعظ وواعظة، فضلاً عن مشاركة كوكبة من الدعاة من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية".



وأضاف "لم تكتف الشؤون الإسلامية بإقامة أنشطتها الدعوية والإرشادية في دور العبادة بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وإنما تعززت الشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارات الإصلاح والتأهيل، والأحداث، والنقل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في دور رعاية الوالدين، والحرس الوطني، بالإضافة إلى المجالس العامة وغيرها، فضلاً عن التنسيق مع وزارة شؤون الإعلام لتسجيل عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية".



وحول برنامج الدكتور خالد بن عبدالعزيز الجبير من المملكة العربية السعودية أوضح الدكتور القطان أن "البرنامج يبدأ في 14 مايو الجاري بتقديم عدد من المحاضرات أولها محاضرة صباحية خاصة بمنتسبي الحرس الوطني، ثم محاضرة خاصة بالنساء بمركز أنفال الخير النسائي بعنوان (مقاصد الصوم وأسراره) بعد صلاة المغرب مباشرة، ثم محاضرة بعنوان (قد أفلح من زكاها) بجامع شيخان الفارسي بالرفاع بعد صلاة العشاء مباشرة.



واستطرد القطان بقوله "أما يوم الثلاثاء 15 مايو، فيقدم الدكتور الجبير خاطرة صباحية بعنوان (فضل الدعاء) في دار المنار لرعاية الوالدين، ثم محاضرة بعنوان (وفتحت أبواب الجنان) بجامع سبيكة الأنصاري بمدينة عيسى بعد صلاة العشاء مباشرة، ثم خاطرة بعنوان (فضائل الصبر)، بمجلس العامر بمدينة عيسى عند الساعة التاسعة والربع مساء".



وفي إطار التعاون مع وزارة شؤون الإعلام أشار القطان إلى أنه تم التنسيق مع الإذاعة والتلفزيون لتسجيل عدد من الحلقات للدكتور الجبير، حيث سيسجل برنامجا إذاعيا بعنوان (أعظم أيام الدنيا) عبر إذاعة القرآن الكريم، بالإضافة لبرنامج تلفزيوني بعنوان (فقه التفاؤل) وذلك عبر قناة القرآن الكريم بتلفزيون البحرين.



جدير بالذكر أن قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية قد أعد خطة متكاملة للوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل تحت شعار "يا باغي الخير أقبل" شملت سلسلة من الدروس والمحاضرات في مختلف المؤسسات، بالإضافة إلى البرنامج الوعظي اليومي في دور العبادة، فضلاً عن تخصيص خطوط هاتفية للإجابة على الاستفسارات الشرعية من قبل نخبة من الباحثين الشرعيين.







خ.ب/خ.أ



بنا 1349 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/12 - 55 : 04 PM