أشاد بالتعاون بين الأوقاف السنية والجعفرية..العصفور: برنامج ثقافي بمجلس الشمالية الرمضاني المنامة في 12 مايو/ بنا/ رفع سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأثنى العصفور على الجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية والأهلية استعدادا لاستقبال هذا الشهر الفضيل بعظمته ومكانته الدينية والروحية، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون المثمر بين المحافظة وبين إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لمتابعة كافة شئون الموسم الرمضاني، خصوصا فيما يتعلق تغطية احتياجات المساجد والجوامع ودور العبادة، ومنها ضمان راحة المواطنين والمقيمين بما في ذلك ضبط الحركة المرورية ومكبرات الصوت والخدمات المتعددة.



وقال أن اللجنة الأمنية بالمحافظة الشمالية وبالتنسيق مع سعادة مدير عام مديرية شرطة الشمالية العميد عبدالله بن خليفة الجيران بحثت وضع الترتيبات المتعلقة بضبط الحركة المرورية قبل وأثناء وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، في الشوارع والطرقات النشطة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة إفطار صائم لضمان سلامة المتطوعين المشاركين وكذلك السواق ومرتادي الطريق، وفيما يتعلق بظاهرة رفع مكبرات الصوت في دور العبادة، أفاد العصفور بضرورة التنسيق والتواصل مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية للتأكد من التزام الجميع بدرجة صوت المكبرات التي لا تحرم مرتادي دور العبادة من أجوائها، وفي ذات الوقت لا تسبب إزعاجًا للقاطنين في المناطق القريبة.



وكعادته السنوية أوضح العصفور بأن مجلس المحافظة الرمضانية الذي يعقد مساء الجمعة ليلة السبت سيفتح المجال لمشاركة الضيوف في برنامج ثقافي ومحاضرات تتناول بعض القضايا المهمة ويتم فتح باب النقاش فيها لتحقيق الفائدة، سائلًا المولى العلي القدير أن ينعم الله على البحرين ملكا وحكومة وشعبا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات تيمنا بشهر رمضان المبارك.





خ.ب/خ.أ



بنا 1343 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/12 - 49 : 04 PM