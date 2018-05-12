مدرسة الحكمة تخرج فوجها الثالث والعشرين المنامة في 12 مايو / بنا / أقامت مدرسة الحكمة الدولية حفل تخريج طلبة الدفعة الثالثة والعشرين، حيث أكمل 15 طالباً وطالبةً متطلبات الحصول على شهادة "دبلوما" الثانوية الأمريكية خلال العام الدراسي 2017/ 2018.



وواقيم الحفل مساء الخميس الماضي بمقر المدرسة بمنطقة سند، حضره عدد من كبار المسؤولين وعدد من سفراء ووجهاء الدولة وأولياء أمور الطلبة الخريجين وعدد من المدعوين بالإضافة إلى أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.



وألقت رئيس مجلس إدارة المدرسة الدكتورة منى راشد الزياني كلمة رحبت فيها بالحضور وهنأت الخريجين وذويهم بهذا اليوم كما استعرضت أبرز مميزات هذا العام الدراسي والذي حققت فيه المدرسة العديد من الإنجازات.



وحثّت الزياني في كلمتها الطلبة والطالبات الخريجين على ضرورة مواصلة مسيرتهم العلمية والعملية مؤكدة على التعليم في تعزيز شخصية الفرد ودوره في المجتمع.



وألقت الدكتورة سارة الريفي ضيف الشرف، كلمة توجيهية للطلبة والطالبات، كما ألقى طالبان من الخريجين، لجين عطياني وعبدالرحمن ملّا، كلمتهما باللغة الإنجليزية والطالبة (نوره آل بن علي) كلمة باللغة العربية نيابة عن زملائهم الخريجين، عبروا فيها عن تعظيم إمتنانهم للمدرسة، إدارة ومعلمين، ووجهوا كلمة عرفان للآباء على جهودهم النيّرة.



كما تم تكريم شخصية هذا العام، المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث احتفت المدرسة به وبشخصه الكريم مشيدةً بكافة الأعمال التي قام بها في خدمة مملكة البحرين وبمكانته المرموقة في المجتمع.



بعد ذلك خُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلبة والدروع التكريمية للشخصية المكرّمة وضيف الشرف والطالب المتميز (حسين أسيري).



الجدير بالذكر أن مدرسة الحكمة الدولية تعد من أقدم المدارس الخاصة في مملكة البحرين حيث تأسست عام 1985، وهي مدرسة مميزة تعتمد على دمج المفاهيم المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والثقافة والتي تصب في الفلسفة التعليمية.



خ.ب/ع ع



بنا 1337 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/12 - 43 : 04 PM