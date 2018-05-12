سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير خارجية الفلبين‎ ويعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل الثنائي المشترك المنامة في 12 مايو / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم السيد آلان بيتر كايتانو، وزير خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، الذي يزور المملكة حاليا، وذلك بحضور الدكتور أمابيل أغيلوس المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في اطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بينهما وبما يخدم المصالح المشتركة.



وخلال اللقاء، رحب سموه بزيارة وزير خارجية جمهورية الفلبين إلى المملكة والتي من شأنها أن تسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على الاصعدة كافة، فيما نقل وزير الخارجية الفلبيني لسموه تحيات فخامة الرئيس رودريجو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار.



وأكد سموه أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة تقوم على أسس متينة من التفاهم تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية وتمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها إلى الانطلاق إلى مستويات أوسع من التعاون البناء.



وكلّف سموه وزير خارجية الفلبين بنقل تحياته وتقديره لفخامة الرئيس رودريجو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، مستذكرا سموه الزيارة الاخيرة الناجحة التي قام بها فخامته إلى البحرين، وما أثمرت عنه من تفاهمات أسهمت في توثيق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.



وأعرب سموه عن ارتياحه لما يشهده مسار التعاون الثنائي بين البلدين من تطور مستمر في شتى القطاعات، بما يجسد عمق علاقات الصداقة التي تربط بينهما والتي ترتكز على تاريخ طويل من التفاهم والاحترام المتبادل.



ونوه سموه إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين الصديقين لما لها من مردود إيجابي في زيادة أفق التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



واكد سموه ضرورة تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين رجال الاعمال والقطاع الخاص في البلدين بما يزيد من وتيرة الاستثمارات التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين.



وعبر سموه عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل الثنائي المشترك الذي يرتقي بواقع العلاقات الثنائية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للتعاون المثمر.



وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجالية الفلبينية في مملكة البحرين في الاسهام في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة، مؤكدا سموه أنها تحظى بكل الاحترام والتقدير على المستويين الرسمي والشعبي.



من ناحيته، أعرب وزير خارجية جمهورية الفلبين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما لقيه من حفاوة استقبال، مشيدا بالدور الذي يقوم به سموه في تطوير العلاقات البحرينية الفلبينية والارتقاء بها في مختلف المجالات.



ونوه باهتمام سموه بالارتقاء بأوجه التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الاسيوية في شتى المجالات سواء علي الصعيد الثنائي او من خلال رابطة دول الآسيان.



وأكد الوزير الفلبيني تقدير بلاده لما يحظى به الفلبينيون في مملكة البحرين من رعاية واهتمام، مشيرا إلى حرص بلاده على تطوير وتنمية التعاون الثنائي مع مملكة البحرين إلى مجالات جديدة تلبي التطلعات المشتركة.



خ.ب/ع ع



بنا 1331 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/05/12 - 20 : 06 PM