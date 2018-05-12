الإمارات واليابان توقعان اتفاقية للتعاون الدفاعي طوكيو في 12 مايو / بنا / وقعت دولة الامارات واليابان اتفاقية تعاون أمني ودفاعي، تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال الدفاعي لدعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والعمل على زيادة وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والمعدات والتكنولوجيا الدفاعية.



وقع الاتفاقية وزير الدولة الاماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي الفلاسي ووزير الدولة للدفاع الياباني توموهيرو ياماموتو، في العاصمة اليابانية "طوكيو" اليوم السبت.



وأكد البواردي أن الاتفاقية تشكل "نقلة نوعية جديدة في علاقات الصداقة بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي والأمني".



من جهة ثانية تناول الوزير الاماراتي مع مفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية بوزارة الدفاع اليابانية يوشييوكي سوزوكي، وجهات النظر حول ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات وبخاصة الدفاعية والعسكرية.



ع ع



بنا 1327 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/05/12 - 33 : 04 PM