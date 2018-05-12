البرلمان الكتالوني ينعقد للتصويت على المرشح الرئاسي الجديد برشلونة في 12 مايو/بنا/ انعقد البرلمان الإقليمي لمنطقة كتالونيا اليوم السبت، لإجراء مناقشات بشان المرشح الذي تم اختياره حديثا لرئاسة المنطقة الواقعة بشمال إسبانيا، واجراء تصويت بشأنه، وجرى ترشيح كيوم تورا وهو عضو بالبرلمان الإقليمي عن حزب (معا من أجل كتالونيا) الانفصالي الكتالوني للرئاسة الإقليمية.



وستكون جلسة البرلمان هي الخامسة، ومن المحتمل أن تكون المحاولة الأخيرة لتشكيل حكومة إقليمية، وفي حال عدم تشكيل حكومة جديدة قبل الثاني والعشرين من مايو الجاري، سيتوجه سكان الإقليم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.



وتنازل رئيس كتالونيا السابق المنفي كارليس بوجديمون أمس الأول الخميس عن ترشحه لرئاسة الإقليم، في فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحا اسم تورا لتولي المنصب.



وتشير تقارير محلية إلى أنه من غير المتوقع أن يحصل تورا على الأغلبية المطلقة الضرورية من الأصوات من أول جولة، ومن المرجح فقط أن يتولى الرئاسة بعد جولة ثانية من التصويت المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم، إذ سيكفيه أن يحصل فيها على أغلبية بسيطة.



غير أن النواب الأربعة بحزب الوحدة الشعبية اليساري المتطرف يخططون للامتناع عن التصويت، إذ أنهم لا يقبلون سوى بترشيح بوجديمون رئيسا للإقليم.









خ.أ



بنا 1315 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/12 - 19 : 04 PM