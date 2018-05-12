شئون الجمارك تختتم ورشة حول التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المنامة في 12 مايو/بنا/ تحت رعاية العميد عبدالله حمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي، اختتمت شئون الجمارك ورشة عمل حول (التدريب على النسخة المطورة لنظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية)، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 6 لغاية 8 مايو الجاري، بمعهد التدريب الجمركي بمشاركة 27 موظفا من منسوبي شئون الجمارك .



وتخلل الورشة عرض مرئي من مركز المعلومات للنسخة المطورة لنظام التحويل الآلي المباشر، كما قام الفريق الوطني لمشروع (أفق) بعرض لأهم ما تم إنجازه من توصيات للزيارة الميدانية لمملكة البحرين، والتي تمت خلال الفترة الماضية، كما تطرقت الزيارة إلى عرض للاستفسارات المتعلقة بالإجراءات المالية والتقنية والإجرائية والتي تم طرحها من قبل المشاركين والمقدمة إلى مركز المعلومات الجمركي".



وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحسينات التي طرأت على نظام التحليل الآلي المباشر والتدريب الفعلي للمختصين على النسخة المطورة، بالإضافة إلى استعراض نتائج الزيارات الفنية لدول مجلس التعاون وعكس نتائج ملاحظات مملكة البحرين.



وفي ختام الدورة قام مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي بتكريم المشاركين في الورشة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.





خ.ب/خ.أ



بنا 1242 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/12 - 48 : 03 PM