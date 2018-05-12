بن هندي انجاز ناصر بن حمد في ويندسور يؤكد مكانته العالمية المنامة في 12 مايو/ بنا/ رفع مستشار جلالة الملك لشئون الشباب والرياضة صالح عيسى بن هندي خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي بمناسبة تحقيق سموه المركز الأول في مهرجان ويندسور للفروسية ببريطانيا.



وأكد بن هندي "أن الانتصار الجديد الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يترجم على أرض الواقع المكانة البارزة التي يحتلها سموه على خارطة سباقات القدرة عالميا، ويجسد ريادة الفروسية البحرينية على مختلف الاصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى"، مشيرا إلى أن متابعة جلالته للمشاركة البحرينية في المهرجان تؤكد اهتمام جلالته الكبير بالوقوف خلف فرسان المملكة في مختلف البطولات الرياضية من أجل تحقيق المزيد من الانجازات باسم المملكة.



واعتبر بن هندي أن "إنجاز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سباق مهرجان ويندسور للفروسية تأكيدا حقيقيا على المكانة المرموقة التي يحتلها سموه على ساحة رياضة القدرة في المنطقة والعالم".





خ.ب/خ.أ



بنا 1241 جمت 12/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/12 - 47 : 03 PM